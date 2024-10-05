20 копеек 1928 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1928 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

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