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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1928 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1928 года Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1928 года Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1928 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
899 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - April 18, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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