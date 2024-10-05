Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1928 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1928
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1928 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
899 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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