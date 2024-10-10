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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1928 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1928 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1928 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Империя за 36000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2016.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14200 RUB
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе Александр - May 6, 2021
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Александр - May 6, 2021
Продавец Александр
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе MS67 - June 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1928 на аукционе MS67 - April 4, 2019
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе MS67 - January 17, 2019
Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе AURORA - December 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1928 на аукционе MS67 - October 11, 2018
Продавец MS67
Дата 11 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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