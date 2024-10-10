Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1928
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1928 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Империя за 36000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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