Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1925 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,27 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1925 года. Широкие буквы в "СССР". Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1478 проданному на аукционе The New York Sale за 12000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.
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