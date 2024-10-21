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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1925 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 1 копейка 1925 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1925 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,27 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1925 года. Широкие буквы в "СССР". Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1478 проданному на аукционе The New York Sale за 12000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6600 RUB
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1925 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1925 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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