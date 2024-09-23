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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1981
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1981 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе MS67 за 1000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1981 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1981 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 20 копеек 1981 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 20 копеек 1981 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1981 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1981 на аукционе Александр - February 16, 2016
Россия 20 копеек 1981 на аукционе Александр - February 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2016
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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