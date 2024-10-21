Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1937 года "Тип 1937-1946". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1937
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1937 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 15300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?
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