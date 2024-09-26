Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1937 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1937 Гладкая звезда
Средняя цена 40 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
20 копеек 1937 Рельефная звезда
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
15 копеек 1937
Средняя цена 45 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 копеек 1937
Средняя цена 50 $
Продажи
1 65
Аверс
Реверс
5 копеек 1937
Средняя цена 510 $
Продажи
0 57
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Категория
Год
Поиск