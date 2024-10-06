Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1937 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1937
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1937 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе MS67 за 12000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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