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15 копеек 1937 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1937 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1937 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1937
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1937 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе MS67 за 12000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU55
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Russiancoin - March 20, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 20 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - September 5, 2018
Россия 15 копеек 1937 на аукционе Имперская монета - September 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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