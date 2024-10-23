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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1937 года "Тип 1937-1946" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1937 года "Тип 1937-1946" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1937 года "Тип 1937-1946" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1937
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1937 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 74568 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 2 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1937 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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