Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1937 года "Тип 1937-1946" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1937
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1937 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 74568 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 2 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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