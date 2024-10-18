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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1937 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1937 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1937 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1937
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1937 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе MS67 за 19000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1937 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1937 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1937 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 3 копейки 1937 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Россия 3 копейки 1937 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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