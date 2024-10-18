Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1937 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1937
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1937 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе MS67 за 19000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
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Сохранность XF
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Сохранность MS64 NGC
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 8 октября 2021
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Сохранность MS60
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