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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1937 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1937 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1937 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1937
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1937 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе Монеты и Медали за 41000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

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Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1937 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1937 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65
Цена
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1937 на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64
К аукциону
Россия 1 копейка 1937 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

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