Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1937 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1937
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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