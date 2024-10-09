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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1937 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1937 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1937 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1937
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1937 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 5800 RUB
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 2 копейки 1937 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1937 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1937 на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Александр - May 6, 2021
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Александр - May 6, 2021
Продавец Александр
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1937 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 2 копейки 1937 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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