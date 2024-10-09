Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1937 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1937
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1937 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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