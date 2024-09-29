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20 копеек 1952 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1952 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1952 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1952
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1952 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8322 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
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Дата 19 января 2024
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
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Дата 30 июня 2023
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
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Дата 8 июня 2023
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
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Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
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Дата 20 января 2023
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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