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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1955 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1955 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1955 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1955
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1955 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Александр за 11847 RUB. Торги состоялись 11 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 20 копеек 1955 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1955 на аукционе Александр - October 20, 2022
Россия 20 копеек 1955 на аукционе Александр - October 20, 2022
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 11847 RUB
Россия 20 копеек 1955 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1955 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1955 на аукционе Александр - November 11, 2021
Россия 20 копеек 1955 на аукционе Александр - November 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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