Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1955 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1955
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1955 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Александр за 11847 RUB. Торги состоялись 11 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 11847 RUB
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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