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20 копеек 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1971 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5298 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

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Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 20 копеек 1971 на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1971 на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1971 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1971 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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