Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1942 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1942 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Александр за 96334 RUB. Торги состоялись 26 июля 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
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Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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