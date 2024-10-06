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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1942 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1942 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1942 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1942
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1942 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Александр за 96334 RUB. Торги состоялись 26 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1942 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1942 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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