Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1942 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1942 Гладкая звезда
Средняя цена 130 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
20 копеек 1942 Рельефная звезда
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
15 копеек 1942
Средняя цена 420 $
Продажи
2 93
Аверс
Реверс
10 копеек 1942
Средняя цена 330 $
Продажи
1 79
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Категория
Год
Поиск