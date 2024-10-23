Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1942 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1942
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1942 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Русское Наследие за 155000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15110 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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