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10 копеек 1942 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1942 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1942 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1942
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1942 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Русское Наследие за 155000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15110 RUB
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1942 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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