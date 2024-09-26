Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1942 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1942
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1942 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Монеты и Медали за 90000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
680 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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