Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1942 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1942 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1942 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1942
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1942 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Монеты и Медали за 90000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (4)
  • CoinsNB (1)
  • DNW (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (3)
  • Hermes Auctions (1)
  • Hess Divo (3)
  • Katz (2)
  • MS67 (5)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (2)
  • Numisor (2)
  • Rare Coins (10)
  • Russiancoin (4)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (2)
  • Александр (12)
  • Восточно-европейский (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (11)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Heritage - July 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
680 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Hermes Auctions - June 4, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Hermes Auctions - September 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1942 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1942 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 сент. 2024
Категория
Год
Поиск