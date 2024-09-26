15 копеек 1942 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1942 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Монеты и Медали за 90000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность UNC (37) AU (19) XF (19) VF (10) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (12) MS62 (12) MS61 (1) AU58 (7) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (4) DETAILS (1) Сервис NGC (31) PCGS (4) ННР (5)

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