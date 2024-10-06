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20 копеек 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1985
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1985 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе MS67 за 2200 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1985 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 20 копеек 1985 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1985 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1985 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1985 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 20 копеек 1985 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1985 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 20 копеек 1985 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1985 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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