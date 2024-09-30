Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1975
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1975 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Русское Наследие за 8500 RUB. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • Coins.ee (2)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • London Coins (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • MS67 (2)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (1)
  • Stephen Album (1)
  • Александр (11)
  • Империя (9)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (8)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 20 копеек 1975 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1975 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Аукцион 30 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aurora Numismatica
Аукцион 9 окт. 2024
Категория
Год
Поиск