Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1975 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Русское Наследие за 8500 RUB. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Coins Numismatic Barcelona (1)
- Coins.ee (2)
- CoinsNB (1)
- Heritage (1)
- London Coins (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- MS67 (2)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (5)
- Russiancoin (1)
- Stephen Album (1)
- Александр (11)
- Империя (9)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (8)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск