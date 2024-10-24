Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1977
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1977 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе MS67 за 3800 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Где продать?
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