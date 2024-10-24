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20 копеек 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1977
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1977 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе MS67 за 3800 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1977 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1977 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 20 копеек 1977 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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