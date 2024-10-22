Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1991 года "Тип 1961-1991". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без знака монетного двора
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1991 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Империя за 22000 RUB. Торги состоялись 28 апреля 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 11 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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