20 копеек 1991 года "Тип 1961-1991". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1991 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Империя за 22000 RUB. Торги состоялись 28 апреля 2012.

Сохранность UNC (13) AU (7) XF (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (4) MS61 (1) AU55 (1) AU53 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (2) ННР (2) PCGS (2)

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