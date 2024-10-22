Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1991 года "Тип 1961-1991". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 20 копеек 1991 года "Тип 1961-1991" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1991 года "Тип 1961-1991" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1991
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1991 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Империя за 22000 RUB. Торги состоялись 28 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (4)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (3)
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1991 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1991 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - April 11, 2018
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - April 11, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 11 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - September 27, 2017
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Имперская монета - September 27, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе AURORA - May 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Александр - February 16, 2016
Россия 20 копеек 1991 на аукционе Александр - February 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2016
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1991 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 21 окт. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Категория
Год
Поиск