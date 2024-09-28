Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Монеты и Медали за 75000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
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