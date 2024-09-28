Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Монеты и Медали за 75000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • MS67 (2)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе AURORA - January 28, 2021
Продавец AURORA
Дата 28 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1991 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 28 сент. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск