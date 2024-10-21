20 копеек 1938 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1938 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Монеты и Медали за 60000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность UNC (5) AU (4) XF (4) VF (3) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (3) PCGS (1) ННР (1)

Продавец Все фирмы

MS67 (1)

Rare Coins (1)

Russiancoin (9)

Александр (2)

Денга1700 (1)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (7)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)