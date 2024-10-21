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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1938 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1938 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1938 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1938 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Монеты и Медали за 60000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 3900 RUB
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 20 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 20 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1938 на аукционе MS67 - April 4, 2019
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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