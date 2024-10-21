Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1938 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1938 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Монеты и Медали за 60000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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