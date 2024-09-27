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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1938 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1938 Гладкая звезда
Средняя цена 120 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 копеек 1938 Рельефная звезда
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
15 копеек 1938
Средняя цена 130 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
10 копеек 1938
Средняя цена 35 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
5 копеек 1938
Средняя цена 120 $
Продажи
0 68
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