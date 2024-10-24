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2 копейки 1938 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1938 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1938 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1938 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Монеты и Медали за 10000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1938 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1938 на аукционе MUNZE - May 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1938 на аукционе Имперская монета - April 28, 2021
Россия 2 копейки 1938 на аукционе Имперская монета - April 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 апреля 2021
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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