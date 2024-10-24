Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1938 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1938 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Монеты и Медали за 10000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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