Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1938 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1938
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1938 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48300 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Александр (2)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 40333 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 48300 RUB
Где продать?
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