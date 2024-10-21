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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1938 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1938 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1938 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1938 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48300 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 40333 RUB
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 48300 RUB
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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