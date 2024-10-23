3 копейки 1938 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1938 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Монеты и Медали за 108000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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