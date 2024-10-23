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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1938 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1938 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1938 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1938 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Монеты и Медали за 108000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 14300 RUB
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1938 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Имперская монета - October 21, 2020
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Имперская монета - October 21, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1938 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе MS67 - April 25, 2019
Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе MS67 - April 25, 2019
Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
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Россия 3 копейки 1938 на аукционе Имперская монета - April 24, 2019
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Имперская монета - April 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1938 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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