Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1938 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1938
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1938 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Монеты и Медали за 108000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 14300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
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