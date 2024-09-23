Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1938 года "Тип 1937-1946" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1938
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1938 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Монеты и Медали за 22500 RUB. Торги состоялись 20 января 2023.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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