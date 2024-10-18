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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1938 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1938 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1938 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1938 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе AURORA за 82500 RUB. Торги состоялись 31 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Klondike Auction - September 8, 2024
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Klondike Auction - September 8, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1938 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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