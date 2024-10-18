Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1938 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1938
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1938 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе AURORA за 82500 RUB. Торги состоялись 31 марта 2021.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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