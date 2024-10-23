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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1938 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1938 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1938 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1938 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Монеты и Медали за 82800 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1938 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1938 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS61 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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