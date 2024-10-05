Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1938 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1938 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 9700 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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