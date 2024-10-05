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10 копеек 1938 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1938 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1938 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1938 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 9700 RUB
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1938 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1938 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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