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20 копеек 1921 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1921 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1921 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1921
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1921 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33110 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10575 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность PROOF
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Александр - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Александр - April 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Где купить?
Россия 20 копеек 1921 на аукционе Rio de la Plata - September 20, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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