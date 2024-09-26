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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1921 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1921 АГ
Средняя цена 240 $
Продажи
20 1473
Аверс
Реверс
50 копеек 1921 АГ
Средняя цена 180 $
Продажи
5 425
Аверс
Реверс
20 копеек 1921
Средняя цена 75 $
Продажи
1 139
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