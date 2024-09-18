Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1921 года АГ (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1921
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (426)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1921 года со знаком АГ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1801 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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