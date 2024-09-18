50 копеек 1921 года АГ (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1921 года со знаком АГ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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