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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1921 года АГ (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1921 года АГ - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1921 года АГ - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1921
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (426)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1921 года со знаком АГ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Hermes Auctions - August 20, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1801 RUB
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность F
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 50 копеек 1921 АГ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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