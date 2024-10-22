Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1921 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1921
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1921 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 22262 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF67 PCGS
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU53
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 15 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 7 апреля 2023
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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