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10 копеек 1921 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1921 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1921 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1921
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1921 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 22262 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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