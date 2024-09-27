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15 копеек 1921 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1921 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1921 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1921
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1921 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе H.D. Rauch за 2600 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 61000 RUB
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 15 копеек 1921 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU50 NGS
Цена
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - April 13, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - April 13, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
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Где купить?
Россия 15 копеек 1921 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
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Дата 5 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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