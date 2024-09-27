Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1921 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1921
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1921 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе H.D. Rauch за 2600 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 61000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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