Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1933 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1933
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1933 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе MS67 за 36000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7050 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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