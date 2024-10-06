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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1933 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1933
Средняя цена 40 $
Продажи
1 84
Аверс
Реверс
15 копеек 1933
Средняя цена 350 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 копеек 1933
Средняя цена 70 $
Продажи
2 66
Аверс
Реверс
5 копеек 1933
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
5 копеек 1933
Средняя цена
Продажи
0 0
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