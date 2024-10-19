Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1933 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1933
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1933 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Александр за 173583 RUB. Торги состоялись 8 августа 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
2025 $
Цена в валюте аукциона 173583 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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