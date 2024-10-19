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15 копеек 1933 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1933 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1933 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1933
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1933 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Александр за 173583 RUB. Торги состоялись 8 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
2025 $
Цена в валюте аукциона 173583 RUB
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1933 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1933 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1933 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1933 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 15 копеек 1933 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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