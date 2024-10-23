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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1933 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1933 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1933 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1933
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1933 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Редкие Монеты за 260 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1933 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1933 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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