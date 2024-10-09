Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1933 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1933 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Монеты и Медали за 780000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 41300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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