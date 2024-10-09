5 копеек 1933 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1933 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Монеты и Медали за 780000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

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