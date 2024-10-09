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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1933 года "Тип 1926-1935" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1933 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1933 года "Тип 1926-1935" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1933
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1933 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Монеты и Медали за 780000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 41300 RUB
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1933 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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