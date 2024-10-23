Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1933 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1933
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1933 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1004 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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