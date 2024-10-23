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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1933 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1933 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1933 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1933
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1933 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1004 RUB
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1650 RUB
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе MUNZE - May 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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