Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1933 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1933
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1933 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2046 проданному на аукционе Coins.ee за 390 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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