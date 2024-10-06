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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1933 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1933 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1933 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1933
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1933 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2046 проданному на аукционе Coins.ee за 390 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1933 на аукционе AURORA - March 31, 2020
Продавец AURORA
Дата 31 марта 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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