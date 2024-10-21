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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1933 года. Без надписи "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без надписи "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1933 года Без надписи "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1933 года Без надписи "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1933
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1933 года. Без надписи "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 3 копейки 1933 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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