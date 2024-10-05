Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1933 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1933 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1933 года "Тип 1931-1934" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1933
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1933 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе MS67 за 26000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (2)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (8)
  • Александр (13)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (13)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Hermes Auctions - August 20, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 651 RUB
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6900 RUB
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Знак - June 24, 2023
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Знак - June 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1933 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1933 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Категория
Год
Поиск