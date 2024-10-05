Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1933 года "Тип 1931-1934" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1933
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1933 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе MS67 за 26000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 651 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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