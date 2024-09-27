Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1936 года "Тип 1935-1936". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1936 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Александр за 6045 RUB. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 19 января 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Сохранность MS63 ННР
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Сохранность UNC
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Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU55
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Дата 16 июня 2023
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Дата 24 марта 2023
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Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
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Где продать?
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