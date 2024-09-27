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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1936 года "Тип 1935-1936". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1936 года "Тип 1935-1936" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1936 года "Тип 1935-1936" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1936 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Александр за 6045 RUB. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 20 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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