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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1948 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1948 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1948 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1948
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1948 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Монеты и Медали за 170000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 34300 RUB
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1948 на аукционе Александр - October 26, 2023
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Александр - October 26, 2023
Продавец Александр
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Александр - October 26, 2023
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Александр - October 26, 2023
Продавец Александр
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1948 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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