20 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1956 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Монеты и Медали за 62000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

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