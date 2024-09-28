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20 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1956
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1956 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Монеты и Медали за 62000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1956 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1956 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 20 копеек 1956 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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